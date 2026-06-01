〈台幣〉台北股匯市連袂衝 爆量升值0.5分至31.379元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-01 17:28

在輝達執行長黃仁勳發表主題演講的加持下，台股加權指數今 (1) 日大漲 604 點續創高，最高見到 49531 點，台北匯市也再度爆出大量，終場升值 0.5 分，收在 31.379 元，台北外匯經紀公司成交值暴增至 22.24 億美元；央行一向表示，為維持外匯市場秩序進場調節。

台北股匯市連袂衝。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.36 元、升值 2.4 分開出後，一度貶至 31.395 元但隨後轉升，最高來到 31.29 元，高低價差 1.05 角。

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觀察主要亞幣，多呈現貶值，泰銖貶逾 0.2%，日元和星元貶 0.1% 上下，韓元和人民幣在平盤附近狹幅盪，新台幣收升 0.02%，美元指數則小漲 0.07% 左右。

永豐投顧指出，聯準會理事 Waller 表態擔心能源價格上升恐對通膨產生持久影響，並支持從政策聲明中移除「寬鬆傾向」的措辭，但這不代表主張近期升息，未來若要降息需看到通膨改善，或勞動市場顯著惡化。

而聯準會主席 Warsh 和理事 Waller 演說完後，OIS 或 FFR 期貨市場訂價 12 月升息 1 碼。