鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 17:25

禾榮科 (7799-TW) 今 (1) 日在新竹生醫園區舉辦企業總部大樓新建工程動土典禮，禾榮科指出，該企業總部將打造地上 10 層、地下 3 層的智能生醫建築，除規劃行政營運中心，也將建置研發實驗室與中子捕獲治療專用藥物廠房，可因應未來全球市場的設備裝機需求與藥物開發量能，預計 2028 年完工。

禾榮科竹北園區總部大樓動土，預計2028年完工。(圖：禾榮科提供)

禾榮科指出，因應近年在加速器中子捕獲治療 (AB-BNCT) 技術領域持續發展，加上國際人才快速擴編，現有辦公與實驗空間已不敷使用，即便先前已多次向科管局申請擴租，整體空間仍緊繃。

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董事長許金榮指出，此次新竹竹北園區總部大樓動土，是禾榮科從技術研發階段，正式邁向規模化商用與國際市場布局的關鍵轉折點，未來將以此基地為核心，持續推進 AB-BNCT 治療品質、加速核心技術的臨床實踐。

禾榮科表示，未來將進一步深化與國內外醫療機構合作，結合竹北生醫園區的產業聚落優勢，持續擴大在標靶放射治療市場的領先地位。