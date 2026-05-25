鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 12:15

美股道瓊再創新高、標普連八周收紅，伴隨 AMD 宣布投資台灣百億美元及 Computex 展前卡位熱潮，催化美台股市今 (25) 日多頭大噴發，台積電等權值股全線領漲，多頭氣氛也讓市場焦點轉向爆發力更強的主動式產品。根據 CMoney 截至 5/22 最新數據，主動統一台股增長 (00981A-TW) 憑藉經理人靈活選股優勢，近一個月股東人數暴增 44.18 萬人，躍居市場 ETF 人氣成長王。

根據 CMoney 統計至 5/22 新數據，近一個月 ETF 股東人數增額排行榜中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 最新股東人數已攀升至 93.93 萬人，近一個月狂增 44.18 萬人奪下冠軍寶座，吸粉力道大幅超車市值型巨人元大台灣 50(0050-TW) 的 21.42 萬人；此外，凱基台灣 TOP50(09816-TW) 與主動群益科技創新 (00992A-TW) 也有超過 10 萬人的增加。反映出市場買盤正加速由傳統被動指數型轉向績效更具想像空間的主動式 ETF。

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統一投信台股研究團隊指出，全球總經環境持續展現韌性，企業獲利上修已取代利率波動成為股市主引擎。台股基本面完全由 AI 基礎設施主導，全球四大 CSP 廠商 2026 年資本支出上修至 7500 億美元。受惠台廠在 CoWoS 產能與 AI 伺服器零組件供不應求，台灣第一季 GDP 成長率達 13.7%，創近 40 年新高。

展望後市，統一投信台股研究團隊表示，隨 6 月起新產品進入大規模放量出貨，供應鏈將迎來強勁營收動能。在基本面無泡沫化疑慮前提下，建議投資人秉持「逢拉回即布局」的思維，精準鎖定散熱模組、PCB、CCL、記憶體與 ABF 載板等核心族群，把握新品換代帶來的估值躍升機會。

ETF 股東人數近一個月增額排行榜

股票代碼 股票名稱 近一個月股東人數增加差額 (萬人) 最新股東人數 (萬人) 00981A 主動統一台股增長 44.18 93.93 0050 元大台灣 50 21.42 293.41 009816 凱基台灣 TOP50 10.63 78.26 00992A 主動群益科技創新 10.52 22.71 00991A 主動復華未來 50 6.58 19.62

資料來源：CMoney，統計 4/17~5/22 數據