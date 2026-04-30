鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-30 14:23

近期國台辦釋出「惠台 10 大措施」，其中包括兩岸觀光直航多點開放，目前兩岸直航航點尚未完全恢復，中國國台辦昨 (29) 日指控，有陸籍航空公司提出申請來台包機航點，卻遭台灣政府勸阻、不受理。對此，交通部民航局今日澄清，自 2023 年 3 月以來，民航局迄未接獲業者之包機申請，指控中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。

據了解，目前兩岸直航有 15 個航點，另有 13 個航點可申請節慶包機，其航權容量班次計為每周 420 班。

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針對兩岸相關航點航班申請，國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」，民航局今日說明：

一、疫情後，世界各國航空客運的恢復，都透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班。中國基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動、破壞兩岸協議的根源所在。

二、疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府在充分考量業者及旅運需求，已開放 15 個定期航班航點，其航權容量班次計每周 420 班，對陸籍業者申請飛航定期航班，均依其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每週 197 班 (航權使用率達 94.3%)，未有阻擾其申請之情事。