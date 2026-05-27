鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 16:46

從 2024 下半年開始，全台受房市管控政策的衝擊，市場氛圍轉趨保守，預售屋買氣急速降溫，不利市況並一直延續到今年首季。房仲業者統計最新全台與七都預售屋的交易量與平均單價的數據，今年首季全台預售交易僅 7183 件，較去年同期 1 萬 506 件，量縮超過 3 成。

同時，如細分到全台七大都會區，高雄、台中預售表現低迷，量縮幅度都達 4 成。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年第一季，台中與高雄相比去年同期的交易量，有明顯縮減的跡象，主要與先前預售屋房價漲幅過猛，且目前房價仍處高檔有關，使購屋族多保守觀望。再加上，近年來這兩區的預售屋推案量龐大，在當前以自住買盤為主的市場下，需時間消化既有庫存，因此對於新推的預售屋買氣自然也受到不小的衝擊，使交易量能明顯放緩。

至於在七大都會區中，新竹縣市預售市場季減幅與年減幅都在 2 成以內，量縮相對和緩。陳金萍表示，該區受惠於科學園區效益，擁有高收入的半導體與高科技產業聚落，因此帶動許多高薪族群的移入，也帶來穩定且具購買力的自住需求。

而新竹縣市的預售屋不僅買氣有支撐，預售屋單價也持續上漲。陳金萍指出，新竹的核心區土地供給有限，尤其像竹北高鐵特區、關埔重劃區等熱門區域，因土地釋出有限、建商推案成本高，即使整體預售市場交易量減，建商也難有讓價空間。