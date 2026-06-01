鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 10:38

美國聯準會（Fed）前主席鮑爾表示，若任何一位總統都能因政策分歧而撤換聯準會官員，央行將失去維持強健且穩定經濟所需的公信力。

鮑爾再嗆川普：政治干預Fed 恐毀掉數十年公信力。(圖:shutterstock)

鮑爾周日 (31 日) 在波士頓甘迺迪總統圖書館領取「約翰甘迺迪勇氣獎」（John F. Kennedy Profile in Courage Award）時指出，若現任政府能以政策立場不同為由解職聯準會官員，未來的政府勢必也會群起效尤。

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他強調，在這種情況下，大眾將不再相信聯準會是以全美人民的最大利益來做決策，進而使聯準會喪失公信力。這份公信力是過去數十年來好不容易建立與維持的成果，聯準會責無旁貸，必須為全體國民及後代子孫守護這項無價資產。

這是鮑爾在聯準會主席一職由華許（Kevin Warsh）接任後的首次公開發言。儘管卸下主席職務，鮑爾目前仍留任聯準會理事，他在 4 月時曾透露，此舉正是因為擔憂中央銀行遭受政治攻擊。他的理事任期將持續到 2028 年 1 月。

鮑爾發表此番言論之際，美國最高法院正針對聯準會理事庫克（Lisa Cook）的去留進行審理。總統川普先前因未經證實的抵押貸款詐欺指控試圖將她開除，庫克對此予以否認，而她能否在下級法院審理此案期間繼續留任，目前正由最高法院定奪。

鮑爾強調，聯準會享有明確的法律保障，其目的正是讓貨幣政策免受政治干預。他也坦言，美國政治存在嚴重黨派對立，但呼籲美國民眾團結捍衛那些定義國家核心價值的「更高原則」。

他表示：「其中最重要的，就是對法治的尊重。」

鮑爾於本月初卸下聯準會主席大印，其任內歷史定位的重要一環，即是力抗川普及其盟友為尋求降息而施加的排山倒海政治壓力。這些施壓手段包含個人的言語攻擊、試圖解職庫克，以及一項目前已遭擱置的建築成本超支刑事調查。

這場政長角力在今年 1 月迎來關鍵轉折，並向有利於鮑爾的方向發展。當時鮑爾公開譴責該刑事調查，隨後引發各界聲援浪潮，其中甚至包含部分共和黨要角。

鮑爾的這番談話無疑是對川普政府的再度反擊，而他獲選為甘迺迪圖書館基金會年度獎項的共同得主，也同樣具備反諷意味。

該基金會在聲明中指出，頒發此獎給鮑爾，正是肯定他在面對來自政府最高層長年的個人攻擊與威脅下，依然堅守聯準會的獨立性。

此外，該基金會今年也表彰了明尼蘇達州明尼亞波利斯與聖保羅的居民，肯定他們冒著生命危險，保護鄰里及移民社群免受前所未有的聯邦執法行動衝擊。