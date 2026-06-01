鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 11:10

戴爾科技 (DELL-US) 推出全新改款的 XPS 13 筆記型電腦，正面迎戰蘋果 (AAPL-US) 旗下的熱銷機種 MacBook Neo。

MacBook Neo熱賣掀戰火！戴爾推新XPS 正面叫陣「我們做得更好」。（圖取自戴爾)

MacBook Neo 自 3 月問世以來，憑藉規格與售價震撼平價筆電市場，而戴爾此舉無疑是衝著蘋果而來。

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全新 XPS 13 搶在開學採購季前上市，採用高階設計，包括高解析度觸控螢幕與背光鍵盤。不過，這些優勢也讓戴爾難以在價格上完全追上蘋果。

XPS 13 起售價為 699 美元，學生優惠價為 599 美元；MacBook Neo 售價則為 599 美元，教育方案價格更降至 499 美元。

儘管如此，戴爾基礎機型直接標配 512GB 儲存空間，規格等同於要價 699 美元、配備 Touch ID 的高規版 MacBook Neo。

此外，XPS 13 機身厚度僅 12.7 毫米、重量 2.2 磅（約 1 公斤），比 2.7 磅的 Neo 更加輕薄。如同蘋果筆電，XPS 13 採用鋁合金外殼，無論在外觀或手感上，都比同級距的多數筆電更具質感。

戴爾副董事長暨營運長克拉克（Jeff Clarke）在線上新品發布會中談到 Neo 時表示：「我必須給他們讚賞，這是一件好產品，也驗證了我們一直看好的市場潛力。但不同的是，我們打造出了更完美的產品。」

戴爾新機在硬體配置上提供更高的靈活性，記憶體最高可擴充至 32GB，優於 Neo 規格鎖死、無法升級的 8GB 統一記憶體。

螢幕表現上，XPS 13 支援更寬廣的色域及最高 120Hz 的螢幕更新率；相較之下，蘋果一向把最頂級的螢幕面板保留給價格更高昂的 MacBook Pro 系列。

實用功能方面，背光鍵盤的加入讓使用者在暗處打字更為便利。戴爾還奉上了多項優於 Neo 的有感升級，例如連網速度更強悍的 Wi-Fi 7 無線網路技術。至於續航力表現，戴爾高調宣稱其「串流播放時間可達 17 小時」，微幅領先 Neo 的 16 小時。

不過，這台 XPS 新機並非毫無妥協。與 Neo 不同的是，它取消了內建耳機孔，這意味著用戶必須仰賴其四喇叭音響系統、使用藍牙耳機，或是將耳機轉接頭插在僅有的兩個 USB-C 連接埠上。

事實上，戴爾並非唯一試圖超車蘋果平價筆電的 Windows 陣營大廠。﻿

宏碁 (2353-TW) 上週也推出了 Swift Air 14，同樣定價 699 美元，除了採用鋁合金機身、搭載與戴爾同款的英特爾 (INTC-US) 晶片外，也配備 120Hz 螢幕。

宏碁甚至更進一步，導入了支援大檔案高速傳輸的 Thunderbolt 4 連接埠，在擴充性上同時擊敗了戴爾與 MacBook Neo。