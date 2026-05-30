鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-30 11:31

台股 5 月 29 日打破「5 月賣股走人 (Sell in May)」的魔咒，在輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳的兆元宴話題引爆，以及 MSCI 半年度調整「三升台股權重」的雙重利多下，多頭大軍全面暴衝，終場大漲 1096 點，收在 44732 點新天價，上市股票總市值達 145.91 兆元。權王台積電、股王信驊帶頭衝鋒，老牌 AI 股如鴻海、廣達也集體亮燈漲停，驚人狂潮直接在市場炸出「十大驚奇」歷史新紀錄。

驚奇一：收盤指數創歷史新天價

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加權指數 5/29 終場狂飆 1096 點，收在 44732 點，下周蓄勢再戰 45000 點大關。

驚奇二：尾盤驚爆 4518 億元天量

受 MSCI 權重調整在盤後生效激發，最後一盤爆出歷史最大尾盤成交量。

驚奇三：單日總成交量 1.92 兆元刷新歷史

受尾盤資金狂湧影響，集中市場總成交量推升至 1.92 兆元的新天量。

驚奇四：5 月漲幅 14.92% 稱霸全球前三

台股月線連二紅，5 月暴漲 5806 點，漲幅高達 14.92%，今年以來累計漲幅達 54.4%，全球僅次於韓股與費半。

驚奇五：上市櫃總市值衝上 158.42 兆元

單日市值暴增 3.5 兆元，上市 (145.91 兆元)、上櫃合計總市值同創新里程碑。其中，緯穎成功晉升兆元行列，使市值兆元股增至 20 檔，未來要想擠進前 20 大的窄門，得先有兆元身價。

驚奇六：電子類股指數與台指期雙創新高

上市電子指數收 2928.42 點、漲 2.62%；台指期日盤收 45285 點，雙雙創下收盤新猷。

驚奇七：雙王合體 股王、權王同創歷史新高

權王台積電 (2330-TW) 5/29 大漲 60 元，收 2355 元。股王信驊 (5274-TW) 暴漲 1115 元，收 18950 元。

驚奇八：外資史上第四大買超 5 月瘋狂回補

三大法人單日全面翻多回補 1027 億元，創下史上第四大量。其中外資瘋狂回補 801 億元，創下今年第二大、歷史第四大巨量；合計外資 5 月大舉回補 2360 億元，為今年次高。

驚奇九：多空交戰！外資期貨空單 6.06 萬口創歷史新高

極其罕見！外資現貨大買的同時，避險空單部位同步拉升至 60650 口 的史上新高，顯示市場套利與避險需求極度緊繃。

驚奇十：散戶與大戶瘋狂進場 驚現「52 千金」