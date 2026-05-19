鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 19:33

台股近日面臨回檔壓力，近三個交易日累計下跌 1576.19 點，引發市場高度關注。對此，金管會證期局副局長黃仲豪今 (19) 日回應，國內上市櫃公司基本面依然穩健，前 4 月營收突破 19 兆元，年增 31%。至於投資人擔憂的融資融券與斷頭風險，黃仲豪強調，目前信用交易並無異常變化，整戶擔保維持率近 198%。

台股3天跌掉1576點 金管會信心喊話：基本面仍穩健、信用擔保無異常。（鉅亨網資料照）

台股近期跌跌不休，外界擔憂基本面是否生變，黃仲豪表示，基本上國內上市櫃公司的基本面仍屬「穩健」狀態，根據最新統計，2026 年截至 4 月底，國內上市櫃公司累計營收已達約 19.404 兆元，較去年同期大幅成長 31%。

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截至 4 月底，台股本益比約為 29.25 倍；現金殖利率為 1.84%，若加計股票股利則為 1.89% 。

台股加權指數今日收盤為 40175.56 點，下跌 716.26 點，跌幅 1.75%，成交量放大至 1 兆 880.73 億元。亞洲主要股市呈現「漲跌互見」，南韓終場下跌 3.25%，跌幅最深；日經指數下跌 0.44%；香港、上海分別上漲 0.48% 與 0.92%；新加坡表現最亮眼，上漲 1.51%。台股今日跌幅介於日韓之間。