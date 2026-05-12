鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 13:50

財政部北區國稅局近日揭露一起補稅案例，民眾 A 君於 115 年將價值 600 萬元的保單要保人變更為女兒，因未依規定期限申報贈與稅，除被要求補徵 35.6 萬元的贈與稅額外，還面臨裁處罰鍰。國稅局強調，變更保單要保人本質上屬於財產所有權的無償移轉，在法律定義上即為贈與行為。納稅義務人應在保單變更日後 30 日內，針對保單價值準備金超過當年度免稅額 244 萬元的部分主動申報，以免因一時疏忽而增加額外的財務負擔與處罰。

價值600萬外幣終身壽險保單變更要保人 國稅局追補贈與稅35萬元。（圖：shutterstock）

根據遺產及贈與稅法第 4 條第 2 項之規定，贈與是指財產所有人將其財產無償給予他人，並經他人允受後生效的行為。實務上，許多父母在投保初期以自己為要保人，並指定子女為被保險人及受益人。隨著子女成年或具備經濟能力，父母常會將要保人名義變更為子女，認為這僅是單純的行政更名或權利交接。然而，從稅務角度來看，保單變更日當天的保單價值準備金，即代表該權利的經濟價值，一旦完成更名，便形同將該筆資產無償贈與給子女，必須依法課徵贈與稅。

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以北區國稅局此次公布的案例為例，A 君於 110 年投保外幣終身壽險，原本由本人擔任要保人。他在 115 年 1 月將要保人變更為其女兒 B 君，由於 A 君主觀認為這只是保單內容的變動，不涉及現金提領或支付，因此並未向所轄國稅局進行贈與稅申報。國稅局後續查核發現，該保單在變更日之價值準備金已達新台幣 600 萬元，遠超過 115 年度贈與稅免稅額 244 萬元的標準。計算後，國稅局除了要求補繳 35.6 萬元的稅款，更因其未盡申報義務，併同處以罰鍰。

國稅局特別提醒廣大保戶，在規劃家庭資產移轉或保單內容異動時，務必先行向保險公司查詢該保單在當下的價值準備金。若資產價值超過年度免稅額，請務必在契約變更後的 30 天法定期限內完成申報程序。