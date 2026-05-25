鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 18:39

114 年度綜合所得稅結算申報即將在 6 月 1 日截止，目前距離報稅期限僅剩 8 天。財政部台北國稅局統計，截至昨（24）日全台已經完成綜所稅申報的件數達到 508 萬件，若以去年總申報件數 698 萬件來計算，目前申報進度已經達到 73%，換算下來全台灣大約還有 190 萬戶的民眾尚未完成報稅。

台北國稅局特別提醒還沒辦理結算申報的民眾，務必把握最後的時間儘速申報，並強力推薦大眾多加利用省時又便利的手機報稅功能，透過下載稅額估算表來快速完成申報，免去現場排隊的奔波之苦。

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財政部台北國稅局詳細說明指出，手機報稅的操作方式相當簡單且直覺，民眾完全不需要另外下載安裝任何應用程式。只要拿起智慧型手機連結到財政部電子申報繳稅服務網，進入手機報稅的專屬系統頁面後，點選「我要報稅」，接著可以自由選擇行動電話認證、戶口名簿戶號搭配查詢碼，或是利用行動自然人憑證等三種方式之一來完成身分驗證。

身分驗證通過後即可直接下載稅額估算表，民眾在仔細檢視內容後，如果確認相關數據都正確，就可以直接返回手機報稅的頁面，按照畫面上的指示步驟依序操作，並在最後執行申報資料上傳。民眾必須特別注意，一定要看到手機畫面顯示出申報成功這四個字與相關訊息，才算是真正完成申報程序。

如果民眾在檢視稅額估算表後，發現需要增減扶養親屬的免稅額，或是必須重新編修所得金額、扣除額等相關明細資料，也完全不需要擔心。只要在系統內直接進行編修，修改完成後同樣依照畫面上的指示步驟來操作，接著輸入繳稅或是退稅的相關資料，最後點選申報資料上傳，即能順利地在手機上完成整個修改與報稅的流程。

國稅局進一步補充說明，不論是採用哪一種申報方式，民眾在完成申報之後，最好都能親自到財政部電子申報繳稅服務網的線上查詢頁面，仔細確認自己的綜合所得稅申報以及繳稅結果，以確保申報資料已經成功上傳。至於在繳稅紀錄的查詢部分，由於各地區的資料彙整與系統上傳至少需要 2 個工作天，因此建議民眾可以在繳稅次日起的第 3 個工作日，再上網進行查詢確認。