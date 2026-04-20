鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 12:52

台股今 (20) 日大漲逾 400 點，站穩 3 萬 7 千點之上，千金股各顯神通，主動統一台股增長 (00981A-TW) 掛牌未滿 1 年，資產規模已突破 1500 億元，成為主動式 ETF 龍頭，盤中市價衝上 26.58 元，改寫新高，漲幅將近 6%，午盤成交量已爆出逾 52 萬張，同步掛掛牌以來最大量，並奪下全市場第一大。

不過，從最新數據來看，00981A 盤中預估溢價 1.6%，出現「市價跑得比淨值快」的現象，代表成分股實際漲幅低於市價表現，通常是因為投資人情緒過於樂觀或市場買盤過於集中，導致需求大於供給。

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統一投信已於官網示警投資人，應注意基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司提供之 ETF 即時估計淨值僅供參考，實際淨值仍應以經理公司最終結算並公告之每日淨值為準。

雖然 00981A 目前處於顯著的溢價狀態，但其多數成分股今天表現相當強勁，包括散熱廠健策及 ABF 載板廠南電、欣興股價均亮燈漲停，00981A 的 AI 供應鏈「含金量」極高，精準卡位 AI 伺服器中最核心、單價高的零組件。

專家提醒，對於 ETF 而言，合理的折溢價區間通常應維持在 -0.5% 至 +0.5% 之間，當溢價超過 1% 時，投資人就應避免追買；超過 3% 則屬於極度危險區域。