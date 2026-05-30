鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-30 09:49

金寶 (2312-TW) 持續推動從 EMS 轉型至 ODM，相關效益逐步發酵、開花結果，隨著產已品組合優化，預期獲利表現逐漸好轉，激勵金寶本周大漲逾 1 成，股價周四 (28 日) 衝上 41.05 元，寫近 26 年來新高。

金寶本周漲 17.67%，並於周一 (25 日)、周二 (26 日) 連 2 日漲停，周四最高漲至 41.05 元，站回 40 元關卡，且創下近 26 年來新高，不過周五 (29 日) 收 38.95 元，站穩所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，原先連續 5 個交易日買超，於周四、周五轉賣，本周合計賣超 332 張。

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金寶轉型成果逐步發酵，總經理陳威昌指出，已取得美國新創遊戲機訂單；伺服器業務中的主機板與 4U 伺服器都照原計劃前進，且下半年有跨足機櫃產品；衛星業務則布局多軌道衛星，已有專案進行，且有合作夥伴；量子電腦上，正在規劃將金寶產品導入 SEEQC 產品中。

金寶近日股價強漲，達公布注意交易資訊標準，公布相關財務數字，公告 4 月自結獲利，4 月稅後純益 2.36 億元，年增 5.56 倍，每股純益 0.16 元；第一季稅後純益 5.27 億元，年增 0.41%，每股純益 0.35 元。