鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-25 14:33

金寶 (2312-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長許介立接班後首度主持股東會，會後接受媒體訪問，指出金寶將持續推動轉型，從 EMS 轉型至 ODM。同時也透露，目前取得美國新創的遊戲機訂單。

許介立指出，金寶持續推動從 EMS 轉型至 ODM，因此整個商業模式與產品線都會改變，因此還有很多工作需要做，希望未來將集團績效逐步顯現出來。

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總經理陳威昌表示，金寶轉型成果逐步發酵，透露取得美國新創遊戲機訂單，第一代產品為客戶委託設計生產，第二代則由金寶從零開始設計與生產。他並指出，金寶過去有很多產品累積，該遊戲機中的通訊模組，與金寶網路通訊相關。

針對量子電腦，金寶先前投資 1000 萬美元入股 SEEQC，對此，許介立說明，正在討論將金寶產品設計導入 SEEQC 的產品中，並已針對 SEEQC 產品所需要的通訊控制模組進行設計。