鉅亨網記者劉玟妤 台北
金寶 (2312-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長許介立接班後首度主持股東會，會後接受媒體訪問，指出金寶將持續推動轉型，從 EMS 轉型至 ODM。同時也透露，目前取得美國新創的遊戲機訂單。
許介立指出，金寶持續推動從 EMS 轉型至 ODM，因此整個商業模式與產品線都會改變，因此還有很多工作需要做，希望未來將集團績效逐步顯現出來。
總經理陳威昌表示，金寶轉型成果逐步發酵，透露取得美國新創遊戲機訂單，第一代產品為客戶委託設計生產，第二代則由金寶從零開始設計與生產。他並指出，金寶過去有很多產品累積，該遊戲機中的通訊模組，與金寶網路通訊相關。
伺服器業務方面，陳威昌表示，包括主機板與 4U 伺服器都依照原定計劃前進中，下半年更有伺服器機櫃產品，預計將在泰國生產。他說，AI 伺服器是一定要做，也期望可以打入輝達 (NVDA-US) 供應鏈。
針對低軌衛星，陳威昌觀察，中華電信 (2412-TW) 已布局多軌道衛星，且認為這是未來趨勢。因此金寶利用過去在低軌衛星累積的經驗能量，聚焦多軌道衛星業務，並以地端產品為主，目前有一些專案進行中，且有找到合適夥伴，未來也規劃進軍東南亞市場。
針對量子電腦，金寶先前投資 1000 萬美元入股 SEEQC，對此，許介立說明，正在討論將金寶產品設計導入 SEEQC 的產品中，並已針對 SEEQC 產品所需要的通訊控制模組進行設計。
金寶今天股東會行情火熱，早盤以 36 元跳空開高，隨即亮燈漲停，雖一度漲停打開，不過盤中再度亮燈漲停鎖住 36.4 元，成交爆量超過 6.5 萬張。外資也持續敲進金寶，連續 6 個交易日買超，合計買超 8.3 萬張。
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