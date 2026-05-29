〈遠東新股東會〉海外持續擴產馬國新廠下半年投產 資本支出破百億元

而今年遠東新股東會，董事長徐旭東此次仍請假未出席，由副董事長席家宜代理主持，值得注意的是，徐旭東的獨子、遠東新董事暨遠東集團創新長徐國安也首次於公司股東會登台致詞。

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同時，遠東新也深化 AI 創新應用，自主開發智慧化 AI 管理平台，結合低碳技術、綠色材料與循環經濟布局，打造具國際競爭力的環保科技材料，即將登場的 2026 年世界盃足球賽，其中 12 支晉級會內賽的國家隊伍，就由遠東新供應科技布料製成的球衣。