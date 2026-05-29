〈遠東新股東會〉海外持續擴產馬國新廠下半年投產 資本支出破百億元
鉅亨網記者彭昱文 台北
紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 (29) 日召開股東會，公司表示，持續推動產能升級專案，資本支出超過百億元，涵蓋海外新廠建置、既有產線擴充及設備汰舊換新等，進一步提升營運效率與競爭優勢。
而今年遠東新股東會，董事長徐旭東此次仍請假未出席，由副董事長席家宜代理主持，值得注意的是，徐旭東的獨子、遠東新董事暨遠東集團創新長徐國安也首次於公司股東會登台致詞。
為強化綠色材料領導地位，遠東新持續推進全球綠色聚酯布局，看準東南亞地區經貿優勢，越南新廠已於去年完成建置，馬來西亞廠預計於今年下半年投產，將與當地瓶廠深度整合，擴大永續循環商機。
另一方面，遠東新持續推動智慧製造與數位轉型，2025 年進一步設立「智能轉型中心」，整合數位資源，加速建構智慧營運模式，以先進技術生產模式全面提升製造效率與營運彈性。
同時，遠東新也深化 AI 創新應用，自主開發智慧化 AI 管理平台，結合低碳技術、綠色材料與循環經濟布局，打造具國際競爭力的環保科技材料，即將登場的 2026 年世界盃足球賽，其中 12 支晉級會內賽的國家隊伍，就由遠東新供應科技布料製成的球衣。
- 關稅變數升溫！全球銅價下一步怎麼走？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇