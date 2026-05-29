鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-29 10:18

聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日舉行股東會，股東關注近期半導體業員工照顧與 ESG 議題，副董事長蔡力行表示，聯發科內部有很好的工作環境，也會給同仁很好的發展機會與報酬機會；董事長蔡明介也強調，對 IC 設計公司而言，員工是最重要的資產，公司希望讓員工在聯發科好好發展，並擁有愉快的工作環境。

股東會中，有股東提及近期 ESG 議題在半導體業引發討論，並關切聯發科如何穩定員工上班情緒、維持良好工作環境。蔡力行回應，不便評論其他公司狀況，但就聯發科而言，公司相當重視 ESG，相關作法也已在營業報告中向股東說明。

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蔡力行表示，聯發科在全體同仁，尤其是人力資源組織帶領下，ESG 相關工作做得很好。公司對同仁的認可與承諾很明確，從董事長到整個經營團隊都沒有疑問，未來也會持續提供同仁良好的工作環境、發展機會與報酬機會。

蔡力行指出，聯發科同仁對於公司履行社會責任都非常認同，公司也讓同仁有機會參與社會回饋工作。他強調，聯發科不僅重視員工在工作上的發展，也希望同仁能在公司內部有穩定且正向的工作環境。

蔡明介也補充，聯發科作為一家設計公司，員工是公司最重要的資產，公司希望讓大家能在公司好好發展，而且工作環境很愉快。他表示，聯發科昨天剛舉辦 29 週年慶，其中一項特別活動就是頒獎表揚志工日的員工，鼓勵員工在工作之外，也能投入志工服務與社會關懷。

蔡明介指出，這次志工獎第一名是一位波蘭員工，台灣總部也有許多員工在工作之餘，投入社會關懷與環境保護，且花費相當多時間。他表示，這反映出聯發科員工除了工作之外，也關心社會與環境，公司也重視並支持這樣的文化。

在社會回饋方面，蔡明介表示，聯發科基金會近年投入許多活動，包含與偏鄉合作，讓更多人有不同體驗。近期基金會也與台灣灣聲樂團合作，舉辦從北到南的活動，範圍涵蓋馬祖與屏東，其中屏東就是自己的故鄉。