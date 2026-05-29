玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (28) 日召開股東會，並通過去年股利配發股息 17 元，同時，玉晶光最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益爲 8.91 億元，季減 24.25%，年增 2.13%，每股純益爲 7.9 元。王晶光在光通訊新領域零組並已經在本 (5) 月向客戶端送件。