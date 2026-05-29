玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣
鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (28) 日召開股東會，並通過去年股利配發股息 17 元，同時，玉晶光最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益爲 8.91 億元，季減 24.25%，年增 2.13%，每股純益爲 7.9 元。王晶光在光通訊新領域零組並已經在本 (5) 月向客戶端送件。
玉晶光 2025 年營收 249.88 億元，稅後純益 37.02 億元，每股純益 32.84 元。
玉晶光已公布 2026 年第一季財報，營收 61.4 億元、毛利率 38.56%，季增 4.31 個百分點，年增 7.63 個百分點，首季稅後純益爲 8.91 億元，季減 24.25%，年增 2.13%，每股純益爲 7.9 元，
玉晶光目前也積極開發包括光通訊新領域零組件的玉晶光，且 5 月送樣給客戶認證，期待未來能夠幫公司在不同領域的應用能占有先機。2026 年 4 月營收 23.14 億元，月增 6.94%，年增 24.81%，累計 2026 年玉晶光 1-4 月營收 84.54 億元，年增 17.82%。
此外，大立光 (3008-TW) 也在積極開發光 FAU 相關零件。
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