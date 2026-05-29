大田精密越南自建廠房Q3量產 4.3元股息6/1除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-29 19:17

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 今 (29) 日召開股東會，通過 2025 年財報及股利分配案，同時，大田精密對 4.3 元股息分配案將在 6 月 1 日除息交易，依今天收盤價 64.4 元計算，現金殖利率爲 6.77%。

大田精密董事長李孔文。(圖：大田精密提供)

大田精密 2025 年營收 46.32 億元，稅後純益 4.72 億元，每股純益 5.63 元，配發現金股利 4.30 元，配息率約 76.38%。

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大田精密 5 月 15 日大田越南新廠完成謝土祈福典禮，象徵公司海外生產布局邁入重要里程碑。大田精密董事長李孔文表示，謝土不只是感謝土地與天地庇佑，更是對所有工程團隊、合作夥伴、客戶、股東與全體同仁努力付出的感恩。面對全球供應鏈重組與客戶多元產能需求，大田將以更謙卑、務實與感恩的心，穩健推動越南基地建設與生產布局，強化中國大陸與越南雙基地互補配置，提升產能調度彈性、交期穩定度與全球客戶服務能力。

李孔文並表示，大田精密多年來深受品牌客戶信賴，關鍵在於精密製造、研發創新、品質穩定與長期服務的累積。未來公司將持續以台灣為設計、研發、業務與管理核心據點。

大田公司因應全球供應鏈重組、關稅變化及主要客戶對多元產能配置之需求，採取「先租後建、逐步擴產」模式推動越南布局。先行承租廠房已導入生產線，並於 2025 年 9 月開始出貨；自建越南 A 廠也已於 2026 年 5 月順利完工，預計 2026 年第 3 季正式投產。未來大田越南基地將與江西基地形成互補，江西基地持續發揮成熟製造、穩定人力與量產效率優勢；越南基地則強化公司因應關稅、客戶產地需求及全球供應鏈調整的彈性。

展望未來，大田精密表示，將持續穩固生產雙基地、精實創新、永續發展，透過既有生產基地與越南新廠互補配置，分散交期與營運風險；同時推動差異化經營、策略性接單、關鍵客戶維繫、產銷整合、供應鏈協同、低碳化與智慧化生產，持續厚植長期競爭力。

在研發創新方面，大田持續投入高爾夫球頭新素材、新結構、新設計及模擬解析系統開發，包含高強度材料、複合材料球頭結構、高 MOI、可變重心、高反發、擴大甜蜜區及空氣力學等技術應用，並持續累積專利與核心技術能力，深化高附加價值產品開發優勢。

李孔文表示，大田多年來深受品牌客戶信賴，關鍵在於精密製造、研發創新、品質穩定與長期服務的累積。未來公司將持續以台灣為設計、研發、業務與管理核心據點，深化「設計製造服務業」定位，提供客戶協同設計、性能模擬、高附加價值與量身訂作的設計製造服務，並結合精實管理與自動化科技，穩健創造長期收益。