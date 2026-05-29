裕慶-KY通過配發9元股息 新事業與多區產能布局將推升成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-29 18:02

裕慶 - KY(6957-TW) 今 (29) 日召開股東常會，由董事長廖昭宜主持，並決議通過配發每股 9 元現金股利，股東會決議通過辦理私募普通股案，預計發行不超過 1.6 萬張。

裕慶-KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

對於以私募發行新股籌資，裕慶 - KY 表示，此次私募規劃主要係因應長期經營與業務發展需求，擬引進可與公司形成策略合作綜效的投資人，優先選擇有助於擴大業務市場、強化客戶關係、提升業務開發整合效益或增進技術能力，有助於裕慶 - KY 擴大業務版圖、提升營運效率，進而大幅提升未來中長期營運表現與全球競爭力。

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裕慶 - KY 2025 年營收為 38.24 億元，稅後淨利為 5.6 億元，每股稅後純益為 10.18 元，雖受到電動床機構件主力客戶訂單調整影響，使全年營運較前一年有落差情況，但商用展示架業務訂單動能維持暢旺，並受惠客戶量體持續擴大及多項新專案逐步認列。

裕慶 - KY 在 2026 年 4 月營收爲 3.68 億元，月減 26.61%、年增 53.31%，2026 年 1-4 月營收 13.77 億元，年增 34.47%。

裕慶 2026 年第一 季財報營收 10.08 億元，毛利率 30.22%，季減 17.28 個百分點，年減 4.81 個百分點，單季稅後純益 8257 萬元，季減 68.51%，年增 29.07%，每股純益 1.51 元。

裕慶 - KY 指出，商用展示架業務仍為 2026 年營運成長主軸，看好北美大型零售客戶通路升級、門市展示需求提升，以及供應鏈集中化趨勢延續，品牌商對具備整合能力之供應商依賴度提高，以裕慶 - KY 具備「設計 + 製造 + 服務」一條龍模式，持續擴大商用展示架 ODM、OEM 訂單量能。此外，智慧電子標籤展示架與自動化設備整合展示架預計於第二季完成系統驗證、第三季出貨，有助開拓智慧零售新產品線。

除商用展示架核心業務外，裕慶 - KY 今年也正式啟動全新成長雙引擎，包括成立家用門鎖事業群，預計自第二季起逐步創造營運貢獻，並規劃於今年下半年發展板金加工事業群。其中，家用門鎖與商用展示架既有客戶群具一定重疊性，有利於藉由既有客戶關係導入新產品；板金加工事業則可延伸既有金屬加工能力與製程優勢，擴大接單應用領域，與既有核心業務形成營運綜效。