鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-29 14:44

達發 (6526-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長謝清江致詞表示，公司深耕有線網通基礎建設與無線邊緣 AI 兩大領域，為提高競爭門檻，致力於高價值晶片的研發，建立更多元的全球客戶組合，其中，單通道 100G 傳輸速率支援最高速 800G PAM4 DSP 晶片也已於去年第四季正式進入流片階段。

有線網通基礎建設方面，達發 10G-PON 光纖寬頻晶片，已獲多個全球一、二線運營商設計採用，並於民國 114 年進入量產。同時，於法國展會中，展示將 AI 應用導入光纖閘道器的技術進展。乙太網產品方面，集團資源整合效益日益顯著，達發專注 1 GbE、2.5 GbE 晶片，並結合九暘乙太網路供電 (PoE) 技術，提升市佔率。

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此外，與 Aeonsemi 合作的 10 GbE 晶片已經開始出貨。光通訊產品方面，達發供給單通道 50G 傳輸速率，支援最高速 400G PAM4 DSP 晶片，服務全球多家雲端服務供應商。單通道 100G 傳輸速率，支援最高速 800G PAM4 DSP 晶片也已於去年第四季正式進入流片階段，持續布局更高速傳輸技術。

無線邊緣 AI 方面，達發在藍牙音訊領域位居領先地位，技術發展緊隨藍牙標準往 SIG 6.0 規格演進，專精於高傳輸穩定性、低延遲及低功耗表現，應用領域從電競耳機及商務耳機，逐步延伸至助輔聽等新興終端應用。衛星定位方面，結合感測器與高精度慣性導航融合算法，提高定位精準度，除了在穿戴裝置領域與全球品牌客戶保持緊密合作，亦持續開發低軌衛星、車隊管理、工業應用及車用等市場。