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九暘長期深耕 1GbE 以下的 FE (Fast Ethernet) 乙太網晶片以及 PoE 乙太網供電晶片。在 PoE 方面，現有產品 30-Watt 2/4/8 Port 及 90-Watt 4 Port 規格提供功率涵蓋市場上大部分的需求，九暘亦推出 1 Port 90-Watt 高效率節能晶片，提供最高 90-Watt 予終端電設備外，亦集成符合美國能源局七級節能 DoE Level 7 新規範，九暘的高度集成除提供客戶符合綠色地球的節能需求，同步也協助客戶加速取得認證以搶得市場先機。