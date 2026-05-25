鉅亨網記者魏志豪 新竹
達發 (6526-TW) 旗下九暘 (8040-TW) 今 (25) 日召開股東會，總經理潘建華指出，公司持續開發新產品，與達發進行平台合作，並支援集團全系列 1GbE 以上的乙太網晶片，發揮集團綜效。
去年網通產業受終端市場需求變化、中國大陸市場競爭激烈及產品面臨較大的價格壓力下，全年營收為新台幣 6.61 億元，年成長 3%，稅後淨損為 0.58 億元，每股虧損 0.6 元，虧損幅度收斂。
九暘長期深耕 1GbE 以下的 FE (Fast Ethernet) 乙太網晶片以及 PoE 乙太網供電晶片。在 PoE 方面，現有產品 30-Watt 2/4/8 Port 及 90-Watt 4 Port 規格提供功率涵蓋市場上大部分的需求，九暘亦推出 1 Port 90-Watt 高效率節能晶片，提供最高 90-Watt 予終端電設備外，亦集成符合美國能源局七級節能 DoE Level 7 新規範，九暘的高度集成除提供客戶符合綠色地球的節能需求，同步也協助客戶加速取得認證以搶得市場先機。
九暘正致力於開發具價格競爭力的產品，並支援集團全系列 1GbE 以上的乙太網晶片，透過整合集團資源滿足客戶需求，發揮集團綜效，共同實現營運成長的目標。此外，除了簡化安裝流程，節省佈建時間與成本，公司亦致力於推動節能產品，落實企業社會責任。
展望未來，九暘將持續提升研發能力並縮短產品推出時程，在產品規劃上，以客戶需求為核心，將技術轉化為產品競爭力。同時，九暘與達發進行平台合作，優化研發與供應鏈流程，並透過技術與產品整合擴大客戶基礎。公司將持續提升營運效率，穩健推動成長，創造長期股東價值。
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