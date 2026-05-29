鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-29 11:16

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理郭英理在會後證實，玉晶光在光通訊傳輸元件開發已有成果並向客戶送樣且出貨，客戶預估在 2027、2028 年的需求將大量攀升，目前看市場需求走勢也是如此。

玉晶光董事長陳天慶指出，光通訊的市場需求快速成長，預計在明年將成為玉晶光在手機鏡頭營收之外的另一隻腳。

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玉晶光在光通訊元件的開發包括鏡頭、稜鏡產品，應用除 CPO 共同封裝之外，也應用在 AI 伺服器的機櫃內及機櫃外需求，在 PIC 及接收及 EIC 的連接之外，不漏失訊號。

玉晶光在光通訊元件今年營收比重預估在營收比重 5% 之下，但由客戶預估在 2027、2028 年的需求將大量攀升，目前看市場需求走勢也是如此。

至於與大立光 (3008-TW) 同爲大型品牌手機鏡頭供應商，在今年預估鏡頭出貨量及營收將持平於 2025 年，但玉晶光指出，在原物料成本大漲同時，今年以來來自客戶的季度降價壓力已經減輕，而下半年新料號的出貨預估也有較好的出貨價格。

在玉晶光的非手機鏡頭類別方面，包括車載、智慧眼鏡、機器人及光通訊等產品爲主，非手機鏡頭類別，目前以智慧眼鏡占最大宗，但玉晶光認為，客戶預估在 2027、2028 年的光通訊元件需求將大量攀升，目前看市場需求走勢也是如此，預估明年光通訊元件將占非手機鏡頭類別的最大宗。