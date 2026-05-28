鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 21:57

國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」決選得獎名單昨晚才揭曉，櫃買中心今 (28) 日隨即宣布啟動「國發會創業綻放計畫 × 櫃買創櫃板專屬輔導」方案。其中針對決選參賽 30 強且屬公司組織者，只要由國發會推薦並配合公司意願，將優先納入創櫃板輔導評估，積極協助企業接軌資本市場。此外，本計畫也將提供創櫃板輔導、投資媒合、專業資源串聯及媒體曝光等多元支持措施，共同打造台灣創新創業生態系。

不只送獎金！還有「一條龍」服務 櫃買今加碼：新創30強優先輔導登創櫃板。（鉅亨網資料照）

櫃買中心長期秉持扶植中小微企業及新創事業之使命，持續建構由創櫃、興櫃至上櫃之多層次資本市場架構，陪伴企業健全經營體質、提升市場能見度及強化募資能力。配合國發會創業綻放計畫決選活動，櫃買中心針對計畫入選團隊提供五大專屬輔導措施。

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在具體輔導措施方面，除了 30 強優先納入創櫃板輔導評估外，入選初賽之 300 組新創團隊，均可免費參加創櫃板輔導課程，協助新創企業建立資本市場基礎觀念及經營治理能力。

同時，櫃買中心亦邀請決選參賽 30 強擔任投資媒合會簡報公司，享有專屬時段分享公司特色與業務發展，協助拓展投資與策略合作機會；並配合公司意願，協助推薦決選參賽 30 強進入會計師事務所的新創孵化器，享有專業諮詢與產業網絡串聯等資源。

針對最終獲獎之 3 組總統獎、6 組院長獎共 9 組新創團隊，則另有「加碼」服務，安排於社群平台媒體報導，提供免費媒體行銷曝光機會。