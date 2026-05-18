鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 10:09

櫃買中心創櫃板再添生力軍，今 (18) 日宣布知名台式炸雞品牌繼光香香雞母公司香繼光股份有限公司，5 月 20 日正式登錄創櫃板 。香繼光 (7418-TW) 以自創品牌為核心，並代理日本知名天丼金子半之助等品牌，透過多元化餐飲布局與標準化食安管理，積極拓展海內外版圖，進一步強化集團在餐飲市場的競爭力 。

香繼光公司主要業務為經營自創炸雞品牌繼光香香雞，並透過直營、加盟及代理模式，業務版圖涵蓋台灣、中國大陸及其他海外市場 。另外，為提供多元餐飲選擇，該公司陸續代理日本特色品牌來台，包括金子半之助天丼等，引進道地日式餐飲體驗，進一步強化集團在餐飲市場的多角化布局 。

‌



該公司自創立以來，即致力於產品研發及製程精進，持續推動菜單多元化與創新性，以滿足不同年齡層與消費者族群之需求 。近年來該公司積極投入中央廚房及標準化製程之建立，透過自動化與系統化管理，不僅提升生產效率，亦能確保產品品質之穩定性與一致性 。