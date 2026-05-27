鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 20:04

行政院長卓榮泰與國發會主委葉俊顯今 (27) 日共同出席「創業綻放」決賽暨頒獎典禮，最受矚目的 3 名千萬大獎揭曉，由前瞻科技的艾斯創生醫股份有限公司、星相科技股份有限公司, 與綠色永續組別的展興生物科技股份有限公司，各榮獲一千萬元。

卓榮泰在致詞時強調，投資創新創業就是總統所說的「投資國家的未來」 ，期許本次競賽投入的 3 億元創業支持金能發揮槓桿效益 ，為國家創造 3800 億元的價值，進一步推升經濟成長、強化產業鏈結並挹注台灣 GDP。

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葉俊顯則指出，本次大賽從高達 2800 多組團隊中選出 100 組獲得「創業綻放」獎項肯定 ，未來國發會與國發基金將持續攜手各部會，透過百億主題式投資、創業天使投資等資金支持 ，擔任新創最堅實的後盾 。

今年台灣新創領域成果豐碩，2026 年我國新創企業家數已突破 1 萬家，較 2015 年成長超過三倍，年度募資金額也突破 100 億元。在全球新創生態系排名中，台灣在 120 個國家中首次進入前 20 名，更是前 20 名中進步最快的國家。目前國發基金百億主題式投資計畫已投資 172 家新創團隊，帶動約 190 億元民間資金投入，青年創業貸款也已協助超過 12 萬家新創取得第一桶創業資金。

本次競賽歷時將近一年 ，入選決賽的 30 組新創團隊將優先納入創櫃板輔導評估 ，並提供專場投資媒合會 ；初賽通過的 300 組團隊也將獲得免費創櫃板輔導課程 。未來國發會將積極布建矽谷、東京海外新創基地國際資源網絡 ，從初期扶持、成長期資源挹注到成熟期向海外拓展 ，全面鋪路讓台灣新創實力在國際發光發熱 。

表：創業綻放前 9 名得獎名單