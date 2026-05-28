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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TTM Technologies Inc(TTMI-US)EPS預估上修至4.01元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對TTM Technologies Inc(TTMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.53元上修至4.01元，其中最高估值4.15元，最低估值3.43元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.15(4.1)5.656.37
最低值3.43(3.43)4.56.27
平均值3.84(3.71)5.126.32
中位數4.01(3.53)5.346.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值40.00億48.58億53.95億
最低值37.66億43.95億51.43億
平均值39.13億46.19億52.69億
中位數40.00億46.90億52.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.500.91-0.180.541.68
營業收入22.49億24.95億22.33億24.43億29.06億

詳細資訊請看美股內頁：
TTM Technologies Inc(TTMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTMI

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