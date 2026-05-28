鉅亨速報 - Factset 最新調查：TTM Technologies Inc(TTMI-US)EPS預估上修至4.01元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對TTM Technologies Inc(TTMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.53元上修至4.01元，其中最高估值4.15元，最低估值3.43元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.15(4.1)
|5.65
|6.37
|最低值
|3.43(3.43)
|4.5
|6.27
|平均值
|3.84(3.71)
|5.12
|6.32
|中位數
|4.01(3.53)
|5.34
|6.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.00億
|48.58億
|53.95億
|最低值
|37.66億
|43.95億
|51.43億
|平均值
|39.13億
|46.19億
|52.69億
|中位數
|40.00億
|46.90億
|52.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.50
|0.91
|-0.18
|0.54
|1.68
|營業收入
|22.49億
|24.95億
|22.33億
|24.43億
|29.06億
詳細資訊請看美股內頁：
TTM Technologies Inc(TTMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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