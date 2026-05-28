鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.58元，預估目標價為110.02元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.58元，其中最高估值5.81元，最低估值3.57元，預估目標價為110.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.81(5.81)
|5.68
|6.49
|6.4
|最低值
|3.57(3.57)
|3.8
|4.07
|5.39
|平均值
|4.7(4.6)
|4.75
|5.31
|5.9
|中位數
|4.58(4.43)
|4.64
|5.04
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|466.77億
|498.88億
|538.76億
|567.93億
|最低值
|416.86億
|436.70億
|464.54億
|547.62億
|平均值
|439.80億
|471.40億
|502.15億
|557.78億
|中位數
|438.16億
|471.56億
|509.25億
|557.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.92
|3.32
|10.35
|3.54
|2.71
|營業收入
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
|437.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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