鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.58元，預估目標價為110.02元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.43元上修至4.58元，其中最高估值5.81元，最低估值3.57元，預估目標價為110.02元。