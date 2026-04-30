鉅亨速報 - Factset 最新調查：TTM Technologies Inc(TTMI-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對TTM Technologies Inc(TTMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.3元，其中最高估值3.68元，最低估值3.12元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.68(3.45)
|5.54
|5.65
|最低值
|3.12(3)
|4.05
|5.65
|平均值
|3.37(3.22)
|4.75
|5.65
|中位數
|3.3(3.21)
|4.87
|5.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.07億
|45.00億
|44.24億
|最低值
|33.86億
|39.50億
|44.24億
|平均值
|35.57億
|41.79億
|44.24億
|中位數
|34.00億
|39.97億
|44.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.50
|0.91
|-0.18
|0.54
|1.68
|營業收入
|22.49億
|24.95億
|22.33億
|24.43億
|29.06億
詳細資訊請看美股內頁：
TTM Technologies Inc(TTMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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