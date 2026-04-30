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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TTM Technologies Inc(TTMI-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對TTM Technologies Inc(TTMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.3元，其中最高估值3.68元，最低估值3.12元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.68(3.45)5.545.65
最低值3.12(3)4.055.65
平均值3.37(3.22)4.755.65
中位數3.3(3.21)4.875.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值38.07億45.00億44.24億
最低值33.86億39.50億44.24億
平均值35.57億41.79億44.24億
中位數34.00億39.97億44.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.500.91-0.180.541.68
營業收入22.49億24.95億22.33億24.43億29.06億

詳細資訊請看美股內頁：
TTM Technologies Inc(TTMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTMI

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