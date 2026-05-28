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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調降至18.65元，幅度約3.87%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由19.4元下修至18.65元，調降幅度3.87%。其中最高估值21.72元，最低估值15.4元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(28日)收盤價為16.15元。近5日股價下跌3.87%，標普指數上漲1.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TAK市場預估目標價

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Takeda Pharmaceutical Co - ADR16.15+1.76%

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