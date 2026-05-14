鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為19.90元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.47元，其中最高估值0.69元，最低估值0.33元，預估目標價為19.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.69(0.69)
|0.88
|1.76
|1.81
|最低值
|0.33(0.34)
|0.4
|0.48
|0.64
|平均值
|0.49(0.52)
|0.65
|0.93
|1.03
|中位數
|0.47(0.52)
|0.64
|0.89
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|305.66億
|310.43億
|325.53億
|324.45億
|最低值
|284.29億
|279.42億
|279.39億
|302.14億
|平均值
|293.25億
|295.00億
|300.27億
|313.88億
|中位數
|292.62億
|294.42億
|299.82億
|313.86億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|317.62億
|297.31億
|295.25億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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