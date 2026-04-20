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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為19.65元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.36元，其中最高估值1.53元，最低估值0.31元，預估目標價為19.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)0.690.881.74
最低值0.31(0.31)0.340.40.49
平均值0.45(0.45)0.520.640.86
中位數0.36(0.34)0.520.640.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值297.67億305.66億316.25億328.82億
最低值283.65億287.50億279.42億285.92億
平均值290.04億294.65億297.72億305.27億
中位數288.63億292.61億298.66億304.39億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.650.750.320.22
營業收入317.62億297.31億295.25億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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