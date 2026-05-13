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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為18.80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.47元，其中最高估值0.69元，最低估值0.33元，預估目標價為18.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.69(0.69)0.881.021.04
最低值0.33(0.34)0.40.480.64
平均值0.48(0.52)0.630.740.77
中位數0.47(0.52)0.630.740.65

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值305.66億316.25億328.82億324.92億
最低值284.69億279.42億279.78億302.14億
平均值294.17億296.99億303.73億314.06億
中位數293.99億296.65億306.98億314.31億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.650.750.320.22
營業收入317.62億297.31億295.25億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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