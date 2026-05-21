鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-21 17:22

立弘 (1780-TW) 將於明 (22) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 6 月下旬掛牌上櫃，暫定每股承銷價 20 元。董事長楊正利表示，美國食品法規趨於嚴格，天然色素替代人工色素成為趨勢，目前已看到不少訂單量，預期明後年開始美國市場業績將顯著成長。

立弘6月下旬以每股承銷價20元上櫃，美國市場業績明後年顯著成長。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

立弘深耕類胡蘿蔔素，為全球合成類胡蘿蔔素市場主要供應商之一，並具備β- 胡蘿蔔素、胡蘿蔔醛、甘蔗紅素、番茄紅素與葉黃素等完整產品系列量產能力。

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楊正利進一步指出，類胡蘿蔔素製造技術門檻高，製程複雜、客戶認證時間長、品質要求嚴格，產品須符合各國法規規範，加上市場資訊相對封閉，形成明顯的進入障礙。瑞士羅氏 (現為 DSM)1954 年成功合成β- 胡蘿蔔素至今 70 多年，市場長期以立弘、荷蘭 DSM 與德國 BASF 3 家業者為主。

楊正利表示，立弘核心競爭力在於「合成技術及配方技術」雙引擎優勢。公司自有品牌 Altratene、Lycotene 與 Lutene 已銷往全球超過 60 個國家，並打入全球前三大食品、飲料、乳品客戶，以及全球前五大香精香料業者供應鏈。

以各地區營收比重來看，歐洲比重約占 50 至 60%，美洲占 20%，亞太地區則約占 15%。其中，美國市場業績展望正向，楊正利看好明後年美國市場業績。

楊正利說明，美國 FDA 於 2025 年配合「Make America Healthy Again」政策，宣布在今年底前逐步淘汰紅色 40 號、黃色 5 號、黃色 6 號等 6 種人工色素，加州也在 2024 年通過食品安全法案，預計 2027 年底起，禁止公立學校餐廳提供含人工色素的食品。