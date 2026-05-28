鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 18:52

台塑 (1301-TW) 公司今 (28) 日下午於證交所舉行重訊記者會，由台塑資深經理兼代理發言簡嘉宏主持，簡嘉宏表示，台塑於今 (2026) 年 5 月 26 日經公司審計委員會及藉今日董事會通過，決議增加台塑轉投資公司，持股 50% 之轉投資公司台塑德山公司，擬投資 5 億元金額擴產。

簡嘉宏說明，台塑德山主要生產電子級異丙醇 ((IPA)，目前現有林園 1 級廠年產能能夠達到 3 萬噸，然為了因應台塑在半導體客戶需求增加，將在林園廠擴建年產能 3 萬噸之 2 級工廠。

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據了解，台塑與日本德山株式會社 (Tokuyama) 於 2020 年宣布成立合資公司「台塑德山精密化學」，由雙方各持股 5 成，共同在高雄林園興建年產能 3 萬噸的電子級 IPA 廠，以搶攻半導體先進製程商機。電子級異丙醇為半導體先進製程（包含晶圓清洗、乾燥與濕式蝕刻）不可或缺的關鍵化學品。

簡嘉宏指出，為支應擴建所需資金，台塑今日經董事會通過，規劃辦理現金增資 10 億元，台塑也將依原持股比率 50% 認購現金增資股分，並增加投資台塑德山 5 億元。

台塑董事長郭文筆在今日股東會上也表示，台塑德山公司的電子級異丙醇，已廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程，台塑將持續強化轉型，參與半導體產業鏈的布局。