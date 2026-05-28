〈台塑股東會〉油價受戰爭影響仍處高檔 郭文筆：樂看Q3旺季 開工率、產銷量雙雙提升

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-28 13:20

台塑 (1301-TW) 今 (28) 日舉行股東會，受戰爭持續影響，油價維持高檔，會中有股東提問，當前五大泛用樹脂已出現下游買盤抵觸高價氛圍，現貨報價漲勢趨緩、暫歇，詢問公司如何看待 2、3 季石化業市況？董事長郭文筆回應，目前下游及終端客戶採購心態轉趨保守，石化價格雖開始走跌，但原油成本居高不下，對能源及石化價格將成為有力支撐，第 3 季隨乙、丙烯原料供應增加，加上進入傳統需求旺季，預期整體開工率提升，產銷量有望增加。

油價受戰爭影響仍處高檔 台塑董座看Q3旺季 開工率、產銷量有望雙雙提升。(鉅亨網資料照)

郭文筆表示，美伊雙方雖多次談判，但戰爭何時結束仍不確定，原油、輕油及乙、丙烯成本居高不下，持續對能源及石化產品價格形成有力支撐。另來自中東的原油及輕油供應中斷，荷姆茲海峽受阻，讓亞洲石化同業開工率偏低，多家輕裂廠及其下游工廠，原在第 2 季就有安排歲修，市場供給受限，石化產品價格有望維持相對高檔。

‌



另近期下游工廠及終端客戶開始抵觸高價原料。郭文筆也回應，目前下游採購心態轉趨保守，石化產品價格開始走跌，惟第 3 季進入石化產品傳產旺季，且後續仍有戰爭、國際原油價格、匯率及海運費變化等不確定因素，公司也將持續關注，審慎應對後續市場變化。

對於原料供應的不確定性，郭文筆也表示，台塑在銷售上因應規劃，將優先滿足國內市場及長約客戶需求，並考量匯率、運費及原料變化，適時調整報價、生產組合與接單策略，並強化與下游客戶的長約合作及高值化產品的銷售，避免累積高價庫存，第 3 季隨著上游乙、丙烯原料供應量逐步增加，加上進入旺季，預期台塑開工率有望再向上提升，產銷量也會增加。

據台塑提供資料，受戰事影響原油、輕油供應，如國內中油新三輕今年 4 月 27 日設備故障，加上台塑化 (6505-TW) 及中油乙、丙烯原料減少供應下，台塑第 2 季以降產 (開工率僅約 70％) 策略因應。

另針對台塑去 (2025) 年虧損近百億元，今日有小股東指出，公司強調要加強轉型，但在虧損狀況下，仍用之前的公司盈餘分配股息，但配發金額大部分獲利，大都是集團三寶公司及長庚醫院等企業受惠，他建議公司應減發股利，將資金用在增添新設備，以利未來業績成長後，再發放更多股息回饋股東。