鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-28 16:50

此次導入的「AC1® 智通網」系統，由富采控股旗下主流電子開發，採用整合供電、控制與資料通訊的電力物聯網架構，透過專用三線式設計，將供電與資料傳輸整合於同一線路中，大幅簡化配線施工與系統建置流程。系統具備 256 個串接節點的高擴充彈性，可快速串接大量設備與感測器，並依不同規模門市與商業空間需求靈活部署，降低後續擴建與維運複雜度。

‌



相較傳統各自獨立控制的系統架構，AC1® 智通網可將照明、感測器、控制器與繼電器整合於單一平台，不僅降低佈線與施工成本，也大幅簡化後續維護與系統整合難度。此次合作已整合照度、溫濕度與 CO₂監測功能，門市可即時掌握場域環境與設備狀態，並依據營運狀態動態調整照明及用電策略，在兼顧顧客舒適度的同時，進一步提升整體能源使用效率。

此外，AC1® 智通網亦具備能源管理與數據分析能力，可統計功率、用電量與設備運轉時數，協助業主量化節能成果並追蹤效益。系統可進一步整合微型電表、動態感測與環境光感測模組，並支援與 BMS（Building Management System）、SCADA 及雲端平台串接，逐步建構完整綠色智慧建築與智慧能源管理。

經濟部能源署業界能專計畫之推動，旨在鼓勵企業投入節能技術研發，此次能源署、康達盛通以及富采集團旗下的主流電子三方合作之「AC1® 智通網」專案，乃整合供電、控制與資料通訊的電力物聯網架構，打造智慧節能且舒適安全的零售購物空間，展現了電力物聯網技術於商業場域應用的潛力，期許帶動更多服務業落實淨零轉型目標。

康達盛通（原家樂福）資產部協理洪有儀表示：「身為零售通路領導品牌，康達盛通始終將永續經營視為核心價值。此次透過主流電子的 AC1® 智通網技術，在北投公館門市實踐低碳轉型，是我們邁向淨零目標的重要里程碑。這套系統讓我們能以數據驅動管理，在達成節能目標的同時，也為消費者打造更環保、舒適的購物環境。」