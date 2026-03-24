神達數位搶車聯網市占 樂看今年成長明確

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 17:32

神達數位 (7821-TW) 將於明 (25) 日舉辦上市前業績發表會，神達數位總經理張樂羣表示，「車用電子及車載資通訊」與「智慧聯網裝置」兩大業務可提供整合性的客製化服務，在市場需求持續攀升的趨勢下，「成長動能明確」。

神達數位總經理張樂羣。(鉅亨網記者王莞甯攝)

神達數位前 2 月累計營收 16.28 億元，年增 28.23%，張樂羣表示，今年審慎樂觀、成長無虞。

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神數產品類型橫跨智慧移動、智慧車載資通訊和智慧物聯三大領域，從終端硬體、Edge AI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台 (VisionMax)、行動裝置管理後台 (MiDM) 等雲端平台服務；目前應用場域已廣泛覆蓋至車用電子、車隊管理、工業 Edge AI、智慧零售及智慧城市等範疇。

在營運模式上，神數採取 OBM(自有品牌) 與 ODM/JDM(代工與客製化) 雙軌並進的策略。

其中，旗下品牌「Mio」深耕車用電子產品多年，在主要市場擁有極高的市場滲透率；而在企業端，則鎖定產業客戶的專案需求提供高度客製化服務。

目前神數業務據點橫跨北美、歐洲、亞洲和澳洲，營收來源多元化，其中，北美市場貢獻約 35% 營收，日本占比 21%，其餘則分布於歐洲與台灣等地。