勞部端6大友善育兒「升級版」：婚假比照軍公教14日 產假3個月 企托支出減稅200%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 19:49

為配合賴清德總統推動台灣人口對策新戰略家庭支持篇，勞動部今（27）日宣布推出六大友善育兒職場新措施，涵蓋婚假、產假、育兒留停等多項制度改革，全面減輕青壯年勞工面對育兒與職場拉扯的痛點 。勞動部部長洪申翰說明，本次改革除將勞工婚假延長至 14 日、產假由 8 週延長至 12 週外，更首度推出職務代理人津貼與替代人力補貼，並規劃將企業設置托兒設施的支出加碼提供 200% 的租稅優惠 。

勞部祭少子女化6大戰略：婚假比照軍公教14日 產假3個月 企托支出減稅200% （鉅亨網資料照）

勞動部表示，目前《性別平等工作法》與《就業保險法》等相關修正草案已送行政院審查，政府期盼透過實質資源與減稅措施，攜手企業打造讓年輕人敢婚、願生、樂養的溫暖環境 。

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在假別調整與薪資補助方面，現行勞工 8 天婚假將比照軍公教延長為 14 日 ；8 週產假延長至 12 週以利母體身心恢復；7 日陪產檢及陪產假則延長為 14 日，讓父職共同參與孕產過程 。上述新增天數的工資，在雇主先行給付後，皆可向勞動部申請全額補助 。

此外，原本的照顧幼兒留停年齡延長到 6 歲並更名為育兒留停，若雙親皆領滿 6 個月津貼，可各再多請領 3 個月，最長可達 9 個月 ；同時將增訂就業保險投保薪資分級表以提高實際所得替代率 。

針對彈性工時與假別升級，現行 30 日的彈性日數以日育嬰留停將升級為 60 日的育兒假，並併入育兒留職停薪期間及津貼計算 。

為了減輕中小微企業的負擔，勞動部首度推出職務代理人津貼制度，補貼企業加給職代同事津貼，每名員工每日補助 800 元，200 人以下企業建立該制度或新聘替代人力，還可獲定額獎補助 2 萬元 。針對育有 12 歲以下子女的員工，若 200 人以下企業提供每日縮減 1 小時工時或彈性上下班，除給予定額獎勵外，勞動部也將補助該縮減工時的全額工資，確保員工不減薪 。