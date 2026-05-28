鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 16:45

線材廠萬旭 (6134-TW) 今 (28) 日召開法說，公司看好，今年儲能、低軌衛星應用出貨爆發，將續優於市場成長，接下來三季展望樂觀，另外，並完成布局科羅拉多州第二據點，針對航太、國防與低軌衛星客戶開發服務。

萬旭表示，﻿﻿AI 算力與電力剛需讓數據中心將儲能推升為必選項，另一方面，受惠各國補貼與容量電價機制驅動，儲能成本持續下探，已低於傳統化石燃料，在政策與市場雙軌並行下，全球儲能市場進入儲能超級週期。

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公司指出，去年儲能營收成長 163%，預估儲能市場﻿﻿2026-2030 年間年複合成長率 (CAGR) 達 28-30%，除了既有的歐洲主力客戶拉貨動能持續強勁外，今年也新增英國、澳洲等客戶，預期今年儲能業績保持高成長。

在航太方面，萬旭切入低軌衛星領域，應用在衛星上的手機直連衛星高速線今年逐步放量、後續成長動能可期；預計 2025-2030 年間，低軌衛星市場年複合年成長率為 14%，但今年公司相關營收也將高於這個數字。

以萬旭第一季各產品營收比重來看，儲能 47%、車用 17%、航太 14%、視訊安控 6%、醫療產品 5%、其他產品 11%。