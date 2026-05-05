群電：Q2筆電拉貨潮可望延續 營收拚逐月升溫 獲利可望繳雙增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-05 20:36

電源廠群電 (6416-TW) 今 (5) 日召開法說，公司表示，第二季筆電市場拉貨潮可望延續，加上通訊電源需求持續升溫，在價格調整與產品組合持續優化帶動下，第二季力拚營收逐月增溫，並以獲利優於上季及去年同期為努力目標。

群電估Q2營收逐月升溫 獲利可望繳雙增。(鉅亨網資料照)

群電第一季營收 77.84 億元，季減 0.8%、年減 7.8%、毛利率 15.9%，季減 0.3 個百分點、年減 1.4 個百分點、營業利益率 4.3%，季減 0.7 個百分點、年減 2.5 個百分點；第一季稅後純益 4.04 億元，季減 14.2%、年增 0.3%、每股純益 1.01 元。

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群電表示，第一季受惠於伺服器電源、大瓦特數筆電電源及低軌衛星需求，支撐營收表現；獲利方面，受人民幣升值及營收規模下降影響，營業利益較去年同期減少，惟在業外收益挹注下，淨利表現與去年同期持平。群電也公告 4 月營收 26.36 億元，年減 11.9%。累計前 4 月營收 104.20 億元，年減 8.9%。

展望後市，群電認為，客戶端關鍵半導體缺貨情形短期內仍難以緩解，筆電市場整體能見度有限，對 6 月以後需求仍較難預測。不過，在科技通膨壓力持續下，加上中國市場 618 電競比電備貨需求帶動，第二季筆電品牌客戶拉貨態度仍相對積極，積極掌握急單機會，並持續優化大瓦特數筆電電源產品比重。

除筆電電源業務外，群電其餘產品線亦將自第二季起接續發力。在衛星通訊電源方面，歷經去年新舊產品交替的轉型陣痛，今年營運動能已顯著回溫，隨高瓦特數新機種於 4 月順利放量，第二季營收將正式重回年成長軌道。

另外，公司已成功獲選客戶新世代主流機種供應商，並憑藉涵蓋高中低階、業界最齊全的產品佈局，鞏固核心供應鏈地位。隨著下半年新機種陸續量產，公司將進入全產品線放量期，相關業務營收規模有望較去年同期翻倍成長。

在 AI 應用領域方面，Telecom 電源經過多年耕耘，第二季將有新產品進入量產，後續營收可望逐步提升；同時，AI 伺服器已切入美系品牌客戶供應鏈，相關產品亦將於第二季進入送樣與測試階段，預期下半年整體 AI 相關業務動能將持續提升。