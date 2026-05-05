群電：Q2筆電拉貨潮可望延續 營收拚逐月升溫 獲利可望繳雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北
電源廠群電 (6416-TW) 今 (5) 日召開法說，公司表示，第二季筆電市場拉貨潮可望延續，加上通訊電源需求持續升溫，在價格調整與產品組合持續優化帶動下，第二季力拚營收逐月增溫，並以獲利優於上季及去年同期為努力目標。
群電第一季營收 77.84 億元，季減 0.8%、年減 7.8%、毛利率 15.9%，季減 0.3 個百分點、年減 1.4 個百分點、營業利益率 4.3%，季減 0.7 個百分點、年減 2.5 個百分點；第一季稅後純益 4.04 億元，季減 14.2%、年增 0.3%、每股純益 1.01 元。
群電表示，第一季受惠於伺服器電源、大瓦特數筆電電源及低軌衛星需求，支撐營收表現；獲利方面，受人民幣升值及營收規模下降影響，營業利益較去年同期減少，惟在業外收益挹注下，淨利表現與去年同期持平。群電也公告 4 月營收 26.36 億元，年減 11.9%。累計前 4 月營收 104.20 億元，年減 8.9%。
展望後市，群電認為，客戶端關鍵半導體缺貨情形短期內仍難以緩解，筆電市場整體能見度有限，對 6 月以後需求仍較難預測。不過，在科技通膨壓力持續下，加上中國市場 618 電競比電備貨需求帶動，第二季筆電品牌客戶拉貨態度仍相對積極，積極掌握急單機會，並持續優化大瓦特數筆電電源產品比重。
除筆電電源業務外，群電其餘產品線亦將自第二季起接續發力。在衛星通訊電源方面，歷經去年新舊產品交替的轉型陣痛，今年營運動能已顯著回溫，隨高瓦特數新機種於 4 月順利放量，第二季營收將正式重回年成長軌道。
另外，公司已成功獲選客戶新世代主流機種供應商，並憑藉涵蓋高中低階、業界最齊全的產品佈局，鞏固核心供應鏈地位。隨著下半年新機種陸續量產，公司將進入全產品線放量期，相關業務營收規模有望較去年同期翻倍成長。
在 AI 應用領域方面，Telecom 電源經過多年耕耘，第二季將有新產品進入量產，後續營收可望逐步提升；同時，AI 伺服器已切入美系品牌客戶供應鏈，相關產品亦將於第二季進入送樣與測試階段，預期下半年整體 AI 相關業務動能將持續提升。
在成本與價格方面，公司坦言，金屬價格持續走高，加上美伊戰爭影響，能源與石化產品價格同步上漲，原物料漲勢已難以避免，已積極和客戶端溝通，預期將於第二季逐步反映成本變動，進行合理的價格調整，以維持營運穩健。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台達電今年毛利率估優於去年 模組化資料中心將成下一波動能
- 台達電Q1大賺205億元EPS7.91元創高 斥121億元桃園擴產
- 〈穩懋法說〉穩懋：Q2四大產品線同步成長 光學、基建有望帶動業績雙位數成長
- 〈光寶科法說〉Q1賺37.8億元年增近一成 EPS 1.66元 雲端營收占比突破5成刷新紀錄
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇