低軌衛星線材出貨倍增 泰越兩地規劃擴產3成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-25 16:37

線材廠萬泰科 (6190-TW) 今 (25) 日召開股東會，公司看好，今年低軌衛星市場需求翻倍、AI 線材應用持續擴大下，維持今年營收百億元的目標，泰越兩地也同步擴產，產能將提升 3 成。

萬泰科股東會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

萬泰科表示，公司在美系低軌衛星客戶供應鏈從過往 Tier2/3 晉身到 Tier 1 後，在訂單掌握度獲議價能力都有所提升，觀察該客戶地面設備相關線材出貨，去年每月約 20-50 萬套，目前提升到 80 萬套，年底可望衝到 200-300 萬套。

‌



AI 應用方面，萬泰科表示，既有高速線材持續出貨外，也拓展到機櫃內感測線材、弱電電源線等產品，至於大型 AI 機櫃電源線市場，也有客戶洽談詢問，目前正投入開發。