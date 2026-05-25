低軌衛星線材出貨倍增 泰越兩地規劃擴產3成
鉅亨網記者彭昱文 台北
線材廠萬泰科 (6190-TW) 今 (25) 日召開股東會，公司看好，今年低軌衛星市場需求翻倍、AI 線材應用持續擴大下，維持今年營收百億元的目標，泰越兩地也同步擴產，產能將提升 3 成。
萬泰科表示，公司在美系低軌衛星客戶供應鏈從過往 Tier2/3 晉身到 Tier 1 後，在訂單掌握度獲議價能力都有所提升，觀察該客戶地面設備相關線材出貨，去年每月約 20-50 萬套，目前提升到 80 萬套，年底可望衝到 200-300 萬套。
AI 應用方面，萬泰科表示，既有高速線材持續出貨外，也拓展到機櫃內感測線材、弱電電源線等產品，至於大型 AI 機櫃電源線市場，也有客戶洽談詢問，目前正投入開發。
因應訂單需求成長，萬泰科也在泰國、越南兩地擴產，產能增幅合計 30%，其中，泰國產能主要聚焦電源線與 AI 相關產品，越南則偏重部分網路線與輻照交聯系列線材。
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