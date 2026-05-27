鉅亨網新聞中心 2026-05-27 18:30

長進光子 (688635-CN) 周三 (27 日) 正式登陸科創板，上演了極其震撼的「十倍股」奇蹟。該股發行價為 40.98 元 / 股，開盤後股價一路狂飆，盤中漲幅一度突破 1576%，最高觸及 687 元 / 股，總市值迅速突破 600 億元人民幣。

根據科創板一籤 500 股計算，中籤投資者帳面盈利最高可達 32.3 萬元，刷新了今年 A 股新股的漲幅紀錄，成為名副其實的「大肉籤」。

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長進光子的成功源於其深厚的學術與技術底蘊。創始人李進延是一位「70 後」華中科技大學教授，他深耕特種光纖領域多年，曾任職於烽火通信，兼具學術積澱與產業經驗。2012 年公司於武漢光谷成立，核心團隊具備濃厚的「華科基因」，8 名核心技術人員中有 7 人來自華中科技大學。

創業初期，團隊曾面臨資金與設備短缺的困境，但最終成功攻克了高端摻稀土光纖的國產化難題，打破海外技術壟斷。

該公司的核心產品「摻稀土光纖」是激光產業鏈上游的核心光學材料，被譽為光電子產業的「核心骨架」，廣泛應用於先進製造、光通信、國防軍工及醫療健康等領域。隨著 AI 基礎設施建設火熱，長進光子精準踩中了光通信與 AI 浪潮的風口，下游客戶涵蓋銳科激光、創鑫激光及華為等龍頭企業。

財務數據顯示，公司營收從 2023 年的 1.45 億元增至 2025 年的 2.47 億元，毛利率穩定在 65% 以上，展現出極強的技術壁壘。

在資本市場方面，長進光子背後的投資方陣容豪華，包括華為旗下的哈勃投資、中國移動旗下的中移基金以及激光龍頭傑普特等。上市前公司估值仍不足 20 億元，今日股價爆發後，早期投資者獲得了驚人的回報，部分校友背景的投資機構帳面收益甚至超過 30 倍。