卜蜂由鄭武樾續任董事長 續投資肉品分切及深加工搶市

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 17:23

農畜產品及調理食品大廠卜蜂 (1215-TW) 今 (27) 日召開股東會並完成董事全面改選，隨後由新一趨屆董事會推選董事長，由鄭武樾續任董事長，卜蜂 2026 年續強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合。

卜蜂由鄭武樾續任董事長。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂 2025 年營收 284.32 億元，稅後純益 30.64 億元，每股純益 10.39 元，雙創歷史新高，並配息 7 元在今天除息交易，同時，卜蜂在今年還有新產能開出。

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卜蜂 2026 年首季營收 71.76 億元，毛利率 17.75%，稅後純益 3.73 億元，每股純益 1.26 元。

卜蜂在 2026 年強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時，卜蜂在桃園投資的畜產肉品分切廠即將投產，桃園畜產肉品分切廠完工後可增加每日 500-600 頭豬的分切量，加計現有的南投每日 200-300 頭分切量能，合計每日分切量可增加到 900 頭。