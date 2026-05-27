卜蜂由鄭武樾續任董事長 續投資肉品分切及深加工搶市
鉅亨網記者張欽發 台北
農畜產品及調理食品大廠卜蜂 (1215-TW) 今 (27) 日召開股東會並完成董事全面改選，隨後由新一趨屆董事會推選董事長，由鄭武樾續任董事長，卜蜂 2026 年續強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合。
卜蜂 2025 年營收 284.32 億元，稅後純益 30.64 億元，每股純益 10.39 元，雙創歷史新高，並配息 7 元在今天除息交易，同時，卜蜂在今年還有新產能開出。
卜蜂 2026 年首季營收 71.76 億元，毛利率 17.75%，稅後純益 3.73 億元，每股純益 1.26 元。
卜蜂在 2026 年強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時，卜蜂在桃園投資的畜產肉品分切廠即將投產，桃園畜產肉品分切廠完工後可增加每日 500-600 頭豬的分切量，加計現有的南投每日 200-300 頭分切量能，合計每日分切量可增加到 900 頭。
卜蜂董事長鄭武樾指出，卜蜂在桃園投資的畜產肉品分切廠全部產能開出，每年將爲卜蜂 30 億元營收，同時，因生產規範符合 CAS 及 HACCP 規範，有助於進一步打入團膳及生鮮超市的另一大區塊市場業務。
同時，卜蜂以大量的自有飼料廠、禽畜飼養，及肉品加工業務也有利於獲利的增進。而在綜合食品廠中，大成 (1210-TW) 也在擴充調理食品、即食食品的在台產能。
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