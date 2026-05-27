是方LY2進駐率即將滿載 中科AIDC意向書簽約突破5成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
是方 (6561-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理劉耀元指出，旗下 LY2 聯雲智能資料中心進駐率即將滿載，預計至明年底將達 95%，他並透露，尚未動工的台中科學園區新 AIDC 意向書簽約已超過 5 成。同時，也不排除下半年將有新的國內 IDC 投資計畫。
劉耀元指出，中科的新 AIDC 預計今年 10 月動工，且尚未動工意向書簽約就已超過 5 成，且大多為 5 年以上的長約，客戶涵蓋國際雲端服務業者、製造業與金融業等，預計 2028 年啟用上線。
針對近期與日本北海道「石狩再生能源資料中心」簽署合作備忘錄，劉耀元形容「石狩自建的資料中心向豪宅，而是方角色則像室內設計師」，石狩藉由是方在水冷機房的經驗，吸引目標客戶使用。
劉耀元認為，IDC 的跨國合作已是趨勢，算力中心必須在不同國家之間連結，因此持續評估跨國合作的機會。
隨著 AI 發展帶動 AIDC 需求，劉耀元預期，下半年營收獲利都將優於上半年，維持先前營收年增 6 至 8%、獲利年增 10% 看法。
是方 2025 年每股純益 15.7 元，於股東會中通過盈餘分派案，並分上下半年發出，上半年每股配發 6.6 元現金股利，已在 1 月 30 日配發，下半年則每股配發 7.6 元現金股利，預計 7 月 30 日發放，合計每股配發 14.2 元的現金股利。
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