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據騰訊雲公布，騰訊 (00700-HK) 自研的編解碼系列晶片「滄海」在日前揭曉的莫斯科國立大學硬體視頻編碼比賽中脫穎而出，成功擊敗包括 AMD、輝達、英特爾等知名企業在內的 40 多款產品。
在 30—240fps 的所有速度檔位中，「滄海」在 SSIM、PSNR、VMAF 等所有評測指標上全數斬獲第一，多項指標領先幅度超過 30%，再次刷新了硬體編解碼的壓縮率上限。
「滄海」晶片的核心競爭力在於其「全連結軟硬體協同」的設計思路。研發團隊在不增加硬體複雜度的前提下，透過升級碼率控制模型及優化內容特徵識別，持續挖掘壓縮效率的極限，實現更高畫質、更低成本與更低延時。此架構具備可伸縮性，既能以高併發路數服務廣泛場景，也能拉滿壓縮率應對極致畫質需求。
這套技術已在真實業務場景中完成規模化驗證。自 2019 年啟動研發至 2023 年量產以來，滄海 V1 晶片已在騰訊雲及直播、4K 轉碼、雲遊戲等自有場景中部署超過 10 萬片。
目前，新一代的「滄海 V2」晶片已成功「點亮」並進入量產週期，預計將於 2026 年下半年全面提供服務。相比前代，V2 版本實現了多維度的技術反覆運算：
騰訊表示，這些底層硬體突破將透過騰訊雲媒體處理 (MPS) 產品，以公有雲、私有雲或 SDK 等形式對外開放，幫助行業客戶在多媒體場景中落實提質增效。
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