鉅亨網新聞中心 2026-05-27 19:00

在 30—240fps 的所有速度檔位中，「滄海」在 SSIM、PSNR、VMAF 等所有評測指標上全數斬獲第一，多項指標領先幅度超過 30%，再次刷新了硬體編解碼的壓縮率上限。

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「滄海」晶片的核心競爭力在於其「全連結軟硬體協同」的設計思路。研發團隊在不增加硬體複雜度的前提下，透過升級碼率控制模型及優化內容特徵識別，持續挖掘壓縮效率的極限，實現更高畫質、更低成本與更低延時。此架構具備可伸縮性，既能以高併發路數服務廣泛場景，也能拉滿壓縮率應對極致畫質需求。

這套技術已在真實業務場景中完成規模化驗證。自 2019 年啟動研發至 2023 年量產以來，滄海 V1 晶片已在騰訊雲及直播、4K 轉碼、雲遊戲等自有場景中部署超過 10 萬片。

目前，新一代的「滄海 V2」晶片已成功「點亮」並進入量產週期，預計將於 2026 年下半年全面提供服務。相比前代，V2 版本實現了多維度的技術反覆運算：

雙標準支持與性能翻倍：採用統一架構同時支持 H.265 和 H.266 標準，H.266 壓縮率較上一代提升超 30%，單晶片處理能力實現翻倍。

端到端畫質增強：整合了 CPU、GPU 及計算機視覺 (CV) 處理能力，支持超解析度、去霧、去噪等算法。

原生雲渲染支持：內置 GPU 核心實現渲染與編碼共享顯存，減少數據拷貝延遲，使壓縮率再額外提升 5% 以上。