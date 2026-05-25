鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-25 12:19

全台住宅市場交易已明顯降溫，但租賃市場卻反而愈發熱絡。依據實價登錄統計，2026 年第一季六都主要用途為住家類的租賃實登筆數合計達 3 萬 4347 筆，年增 19%。其中，又以台南市年增 28% 表現最為亮眼，其次為台北市 21%、新北市 20%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年租賃市場相當活絡，再加上政府政策積極推動包租代管和租金補貼，都會帶動租賃實登案件量的成長。

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莊思敏指出，近年實價登錄揭露的租賃案件筆數明顯變多，最主要的原因就是房東觀念的改變。由於出租房屋涉及的事務相當繁瑣，從租客篩選、租約管理，到後續修繕與租務服務等，都需要投入大量時間與心力，因此愈來愈多房東傾向委託專業房仲或包租代管業者協助管理，而依現行規定，這類案件都須辦理實價登錄，也使整體案件的揭露量隨之增加。

今年首季台南市租賃實登筆數年增 28%、高居六都之冠的表現，中信房屋歸仁加盟店店長范淑惠指出，最近幾年南科與台積電效應持續發酵，既帶動了上下游產業鏈群聚，也吸引了大量科技人才與外來就業人口移入，使區域租屋需求快速升溫。

同時，新興重劃區陸續進入交屋期，部分置產族群在取得房屋後會選擇先投入租賃市場，亦同步增加供給量。且由於台南過去實登基期相對較低，在需求與供給雙雙成長下，年增幅度因而更為顯著。