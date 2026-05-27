盤中速報 - 集中市場加權指數上漲875.87點至44401.24點，漲幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日01:11，集中市場加權指數上漲875.87點（或2.01%），暫報44401.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.34%
- 近 1 月：+11.8%
- 近 3 月：+22.9%
- 近 6 月：+58.8%
- 今年以來：+50.28%
焦點個股
科技股概念領漲+4.77%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 華新科(2492-TW) 上漲 9.59% ; 華碩(2357-TW) 上漲 0.43% 。
美國概念領漲+3.69%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 9.96% ; 南茂(8150-TW) 上漲 9.95% ; 日月光投控(3711-TW) 上漲 3.76% 。
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