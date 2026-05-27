散裝揚帆 正德董座：本業獲利將更具成長空間
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝航商正德 (2641-TW) 今 (27) 日召開 114 年股東常會完成董事會改選，董事長蔡邦權表示，在船隊進行 2027-2028 年新造船計畫下，未來本業獲利將更具成長空間。
正德今日於股東會中共選出四席董事、四席獨立董事，當選名單包括現任董事長蔡邦權、正展投資 (股) 公司 (代表人蔡景仲)、駱軍佑、沈逸文和獨立董事戴志璁、顏婌烊、吳天明和林世川，配合股東會提前全面改選，新任董事及獨立董事於股東會選任即行就任，任期 3 年，自今日起至明年 5 月 26 日止。
對於董事會選舉結果，董事長蔡邦權表示，感謝股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東。
展望未來，正德在船隊進行 2027-2028 年新造船計畫下，未來本業獲利將更具成長空間，配合多角化經營策略，創造股東最大利益並維持公司永續經營與成長。
正德股東常會通過並承認 114 年度營業報告書及財務報表，全年合併營收 23.68 億元，稅後純益 6.46 億元，每股純益 (EPS)2.01 元，整體獲利表現寫下歷年次高，並決議配發現金股利每股 0.5 元，訂在 6 月 29 日除息。
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