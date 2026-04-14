鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-14 18:40

威盛 (2388-TW) 今 (14) 日宣布，攜手電動車維修與車規產品開發的專家亞勁車電與漢裕航，於 2026 台北國際汽機車零配件展 (Taipei AMPA)，首度公開亮相 「雙監控安全伸縮充電樁」，為電動車充電安全提供全方位的智能防護解決方案。

威盛表示，隨著全球電動車市場蓬勃發展，因充電異常或電池故障引發的火災事故頻傳，使充電安全監控成為產業轉型升級的關鍵課題。

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威盛指出，智慧化設計的「雙監控安全伸縮充電樁」，結合公司提供的 RGB 影像與 IR 熱影像雙重監控系統，可在充電過程中即時偵測充電槍與充電座的連接狀態，並監控可能出現的異常溫度或設備異常情形；同時透過 IR 熱影像儀監測電動車車輛底部電池溫度變化及早發現過熱或異常狀況，降低電池熱失控風險。

所有監測數據再結合威盛電子高效能影像辨識與 AI 邊緣運算技術進行即時分析，使充電場域能即時掌握設備運作與充電狀態，進一步提升整體充電安全性與管理效率。