鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-26 12:44

IC 設計業者宏觀 (6568-TW) 今 (26) 日召開股東會，隨著 AI 對光傳輸需求增加，公司表示，將推出「光電複合」技術之高速長距離傳輸產品，有效改善傳統銅線在長距離高速傳輸時的訊號衰減問題。

宏觀由董事長鄭揚主持。會中承認 2025 年度財務報告書與盈餘分配方案，決議每股發放現金股利 2 元，並向股東說明年度營運成果。各項議案均獲股東支持並順利通過。

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宏觀 2025 年合併營收達 11.37 億元，年增 6.74%，創下歷史次高紀錄，受惠於核心業務穩定成長，TV Tuner 產品持續受新興市場換機與導入需求帶動，提供穩定出貨動能；光通訊產品順利通過市場驗證，推升整體營運表現。此外，SOC 產品線之 ASIC 服務專案亦依開發進度順利推進，並完成客戶驗收。全年稅後淨利為 1.22 億元，每股盈餘 (EPS) 為 4 元。

宏觀今年第一季營運續創佳績，合併營收為 3.45 億元，較去年同期成長 28%，稅後純益 0.41 億元，每股盈餘為 1.34 元。

展望未來，宏觀將持續深化技術創新與產品差異化策略，聚焦資料傳輸與智慧連結需求，致力於解決日益成長之資料傳輸與應用整合挑戰，提供有線與無線傳輸之解決方案。整合軟硬體與傳輸技術，逐步朝平台化與系統整合方向發展，滿足客戶多元應用需求。

在有線傳輸方面，宏觀將推出「光電複合」技術之高速長距離傳輸產品，未來將進一步串聯有線與無線傳輸技術，結合高速傳輸、低延遲與高可靠度特性，滿足影音串流、智慧終端裝置、車載應用及智慧聯網等多元市場需求，打造更完整的資料傳輸平台。

在無線傳輸方面，宏觀持續投入下一代 AIoT IC 開發，提供兼具高效能、低功耗及成本競爭力的晶片與模組化解決方案，並透過平台化整合設計，強化邊緣運算與智慧連網應用能力，進一步提升公司於高速傳輸與智慧應用市場之競爭優勢。